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        Haberler Basketbol Kadınlar EuroLeague Kadınlar EuroLeague'de grup kuraları çekildi! - Basketbol Haberleri

        Kadınlar EuroLeague'de grup kuraları çekildi!

        Kadınlar EuroLeague'de 2023-2024 sezonu grupları Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlendi. Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda yer alırken, Çukurova Basketbol Mersin ise B Grubu'na düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 17:04
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        Kadınlar EuroLeague'de kuralar çekildi!
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        EuroLeague Kadınlar da bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda; geçtiğimiz sezonun finalisti Çukurova Basketbol Mersin B Grubu'nda yer aldı.

        Ön eleme oynayacak olan Beşiktaş ise BC Polkowice'yi geçmesi halinde B Grubu'nda mücadele edecek. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından oluşan normal sezon grupları şu şekilde:

        A GRUBU

        Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio, Valencia BC, LDLC ASVEL Feminin, AZS UMCS Lublin, Casademont Zaragoza, 1'inci Ön Eleme Eşleşmesinin Galibi (DVTK HUN-Therm - London Lions), 2'nci Ön Eleme Eşleşmesinin Galibi (TTT Riga - ACS Sepsi-SIC)

        B GRUBU

        Parfumerias Avenida, ZVVZ USK Praha, Çukurova Basketbol Mersin, Villeneuve d'Ascq-LM, Basket Landes, Virtus Segafredo Bologna, Uni Gyor, 3'üncü Ön Eleme Eşleşmesinin Galibi (BC Polkowice - Beşiktaş JK)

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