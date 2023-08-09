Kadınlar EuroLeague'de grup kuraları çekildi!

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EuroLeague Kadınlar da bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda; geçtiğimiz sezonun finalisti Çukurova Basketbol Mersin B Grubu'nda yer aldı.

Ön eleme oynayacak olan Beşiktaş ise BC Polkowice'yi geçmesi halinde B Grubu'nda mücadele edecek. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından oluşan normal sezon grupları şu şekilde:

A GRUBU

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio, Valencia BC, LDLC ASVEL Feminin, AZS UMCS Lublin, Casademont Zaragoza, 1'inci Ön Eleme Eşleşmesinin Galibi (DVTK HUN-Therm - London Lions), 2'nci Ön Eleme Eşleşmesinin Galibi (TTT Riga - ACS Sepsi-SIC)

B GRUBU

Parfumerias Avenida, ZVVZ USK Praha, Çukurova Basketbol Mersin, Villeneuve d'Ascq-LM, Basket Landes, Virtus Segafredo Bologna, Uni Gyor, 3'üncü Ön Eleme Eşleşmesinin Galibi (BC Polkowice - Beşiktaş JK)