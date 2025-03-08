'Kadının Güçlenmesi' genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de 'Kadının Güçlenmesi' genelgesinde, Türkiye'deki kadınların her alanda yer alarak hak, fırsat ve imkanlardan tam ve eşit fırsatlarda faydalanmaları ve etkin bir şekilde temsil edilmeleri amacıyla politikaların hayata geçirildiği kaydedilerek, "Bu itibarla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlık) koordinasyonunda hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu politikaların merkezi ve yerel düzeyde, bütüncül bir bakış açısıyla, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak önemlidir" ifadelerine yer verildi.

KADININ GÜÇLENMESİ KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

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Bu amaç doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında ilgili diğer bakanlıklar ve kurumların katılımıyla, 'Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun (Kurul) oluşturulduğu belirtildi. Ayrıca, genelgede, kadının güçlenmesine ilişkin çalışmaların yerel düzeyde etkin şekilde yürütülmesi ve takibi amacıyla, tüm illerde Vali başkanlığında 'Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları' oluşturulacağı kaydedildi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN GENELGEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi"ne ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Göktaş, genelge ile kadının güçlenmesine yönelik politikaların, merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir bakış açısıyla etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, "Kurul, eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar pek çok alanda kadının güçlenmesine yönelik bütüncül çalışmalar yürütecektir. Başta kadınlar olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.