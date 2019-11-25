25 KASIM 2019
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedir? Ne zaman kutlanmaya başladı?

Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü... Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kadın şiddete maruz kalıyor, yüz binlercesi katlediliyor. Dünya çapında kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım tarihi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan edildi. Peki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü hangi olaya dayanıyor? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedir, ne zaman kutlanmaya başladı?

25.11.2019 - 08:30 | Güncelleme:
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile ilan edildi.

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti.

MİRABAL KARDEŞLERİN KATLEDİLMESİ

Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılının 25 Kasım'ında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen Mirabal kardeşler cinayetine dayanıyor.

Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun, "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra vahşice öldürüldüler. 

Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesi, onları diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü haline getirdi. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, cinayetin işlendiği gün olan 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verildi.

 

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