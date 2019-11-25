Kadına Şiddetle Mücadele Günü

25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek artsa da rakamlar alınacak çok yol olduğunu gösteriyor.
TÜRKİYE İLK SIRADA, ABD İKİNCİ
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerine göre kadına yönelik şiddette birinciyiz. OECD'nin 2019 Tek Bakışta Toplum 2019 araştırmasına göre, örgütün 36 üyesi arasında ömürlerinde en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 38 ile Türkiye. Türkiye'nin hemen ardından yüzde 36 ile ABD geliyor. Yeni Zelanda yüzde 35 ile üçüncü sırada. OECD ortalaması ise yüzde 21.6.
SON 1 YILDA ŞİDDET GÖREN KADIN ORANINDA DA İLK SIRADA TÜRKİYE VAR
İç karartan rakamlar son 1 yılda şiddet gören kadınların oranlarında da değişmiyor. Türkiye yüzde 11 ile burada da lider. Meksika yüzde 6.6 ile ikinci sırayı alırken, ABD yüzde 5.9 ile üçüncü sırada bulunuyor.
|Ülke
|Son 1 yılda şiddet gören kadınların oranı (%)
|TÜRKİYE
|11
|Meksika
|6.6
|Yunanistan
|6
|İtalya
|6
|Macaristan
|6
|Slovak Cumhuriyeti
|6
|Belçika
|6
|Norveç
|6
|ABD
|5.9
|Portekiz
|5
|Hollanda
|5
|Fransa
|5
|İsveç
|5
|İngiltere
|5
|Finlandiya
|5
|Letonya
|5
|Yeni Zelanda
|5
|OECD
|4.2
|Litvanya
|4
|Danimarka
|4
|Japonya
|3.8
|Avusturya
|3
|Çek Cumhuriyeti
|3
|İrlanda
|3
|Almanya
|3
|Lüksemburg
|3
|Şili
|2.1
|Polonya
|2
|Slovenya
|2
|İspanya
|2
|Avustralya
|2
|Estonya
|2
|Kanada
|1.9
|İzlanda
|1.8
|İsviçre
|0.9
|Güney Kore
|-
KARANLIK OLDUĞUNDA GÜVENDE HİSSETMİYOR
Uluslararası araştırma şirketi Gallup'un yaptığı araştırmaya göre kadınların yüzde 43'ü karanlıkta/gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmiyor. Bu konuda en kötü karne ise yüzde 59.5 ile Meksika'nın.
|Ülke
|Gece yalnız yürürken kendini güvende hissetmeyen kadın oranı (%)
|Meksika
|59.5
|Şili
|57.5
|Yunanistan
|49.0
|Avusturya
|47.0
|İtalya
|46.0
|Macaristan
|43.5
|Yeni Zelanda
|43.0
|TÜRKİYE
|43.0
|Belçika
|40.0
|Litvanya
|36.5
|Güney Kore
|36.0
|İsrail
|35.5
|ABD
|34.5
|Slovak Cumhuriyeti
|34.0
|İsveç
|33.5
|Çek Cumhuriyeti
|33.0
|OECD
|32.3
|Letonya
|32.0
|Fransa
|31.0
|Almanya
|30.5
|İrlanda
|29.5
|Japonya
|29.5
|Estonya
|29.5
|Polonya
|29.0
|Portekiz
|27.0
|Kanada
|26.5
|Hollanda
|25.5
|İngiltere
|25.0
|Danimarka
|24.0
|Lüksemburg
|23.5
|Finlandiya
|23.0
|Avusturya
|21.0
|İspanya
|18.5
|İzlanda
|18.0
|Slovenya
|17.5
|İsviçre
|17.0
|Norveç
|15.5
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