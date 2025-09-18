Kadına şiddete 'dur' derken çocuğunun önünde bıçaklandı!

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine olay, İstanbul'da, 14 Eylül Pazar günü saat 23.55’de Güngören Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

REKLAM advertisement1

KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgiye göre, kadına şiddet uygulandığını gören 45 yaşındaki E.G. adlı kişi olaya müdahale etti.

ÇOCUĞUN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI

Bu müdahale sonucu tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. E.G., 14 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, hayati tehlikesi bulunan E.G. hastaneye kaldırıldı.

REKLAM

BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve ilçe ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde bıçağı kullanan şüphelinin 22 yaşındaki H.K. olduğu saptandı. Düzenlenen operasyonla H.K. dün yakalandı. Olay yerinde olduğu iddia edilen H.K.’nin babası T.K. da polise teslim oldu.

ESKİ GELİNLE TARTIŞMA İDDİASI

Baba T.K. verdiği ifadesinde, oğlu ile eski gelininin kapının önünde tartıştığını gördüğünü, olayın nedenini öğrenmek için dışarı çıktığını belirterek, “E. isimli komşumuz geldi ve bize 'sesinizden rahatsız oluyoruz' dedi. Sözlü tartışma yaşandı" diye konuştu. Baba T.K., bu sözlü tartışmanın ardından olayın kavgaya dönüştüğünü, E.G.’yi kimin bıçakladığını görmediğini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER E.G.’yi 6 yerinden bıçakladığı belirtilen şüpheli H.K. ile kavgada yer alan baba T.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.