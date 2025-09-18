Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadına şiddete 'dur' derken çocuğunun önünde bıçaklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kadına şiddete 'dur' derken çocuğunun önünde bıçaklandı!

        İstanbul'da evine giderken kadına şiddet uygulandığını gören E.G., olaya müdahale edince 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı. Olayın ardından harekete geçen polis, bıçağı kullandığı tespit edilen şüpheli H.K.'yi yakaladı. Olayda bulunan diğer şüpheli H.K.'nin babası T.K. teslim oldu

        Giriş: 18.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:14
        Kadına şiddete 'dur' derken çocuğunun önünde bıçaklandı!
        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine olay, İstanbul'da, 14 Eylül Pazar günü saat 23.55’de Güngören Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

        KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE ETTİ

        Edinilen bilgiye göre, kadına şiddet uygulandığını gören 45 yaşındaki E.G. adlı kişi olaya müdahale etti.

        ÇOCUĞUN ÖNÜNDE DEFALARCA BIÇAKLANDI

        Bu müdahale sonucu tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. E.G., 14 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde defalarca bıçaklandı. Şüpheli, olayın ardından kaçarken, hayati tehlikesi bulunan E.G. hastaneye kaldırıldı.

        BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve ilçe ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde bıçağı kullanan şüphelinin 22 yaşındaki H.K. olduğu saptandı. Düzenlenen operasyonla H.K. dün yakalandı. Olay yerinde olduğu iddia edilen H.K.’nin babası T.K. da polise teslim oldu.

        ESKİ GELİNLE TARTIŞMA İDDİASI

        Baba T.K. verdiği ifadesinde, oğlu ile eski gelininin kapının önünde tartıştığını gördüğünü, olayın nedenini öğrenmek için dışarı çıktığını belirterek, “E. isimli komşumuz geldi ve bize 'sesinizden rahatsız oluyoruz' dedi. Sözlü tartışma yaşandı" diye konuştu. Baba T.K., bu sözlü tartışmanın ardından olayın kavgaya dönüştüğünü, E.G.’yi kimin bıçakladığını görmediğini söyledi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        E.G.’yi 6 yerinden bıçakladığı belirtilen şüpheli H.K. ile kavgada yer alan baba T.K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

