Burçak Orçun Erkin borcun@haberturk.com

Bir kadının hayatı daha, gencecik yaşında katledilerek, bir erkek tarafından ellerinden alındı… Muğla’da beş gün önce ortadan kaybolan ve 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Çok kısa bir süre içerisinde de Pınar’ın katilinin eski erkek arkadaşı olduğu ve sadece barışmak istemediği için boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tüm Türkiye gibi kadın dernekleri de ayakta…

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C. M. A. (32),Gültekin'i elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf ederken, acıyı kat kat artıran ise katilin hayatını elinden aldığı genç kadınla ilgili kullandığı bazı ifadeler oldu. Katilin fotoğraflarının kullanıldığı ve sonradan kapatılan bir sosyal medya hesabındaki paylaşımlar büyük tepkiye neden olurken, aslında kadına karşı şiddetin arkasındaki zihniyeti de özetler nitelikteydi. Hesapta yapılan bir paylaşımda, "Çok temiz dediğiniz kızın, evli bir adamla işi ne peki, boş yapmayın" ifadeleri ile, "Merak etme biz o kızın ne ayak olduğunu biliyoruz. Senin adamlığını da biliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"ÇÖZÜME SALDIRIRSANIZ BU AĞIR SONUÇLAR OLUR"

Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ardından kadına karşı şiddet konusundaki mücadeleleriyle bilinen kadın dernekleri de eylem kararı aldı. Hem olayla hem de eylemle ilgili Habertürk’e açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav “Bu kadar hunharca suç işleme cesaretinin çözüme saldırı nedeniyle kazanıldığını düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak dururken uygulamayıp çözüme saldırırsanız bunun ağır sonuçları bunlar olur. Günlerdir bizi sözleşmeyle ilgili harekete geçmek zorunda bırakan, işte bu çözüm yoluna saldırı da Pınar’ın bu kadar hunharca hayattan koparılmasının sorumlusudur” dedi.

"KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE İSTERSEK ÇÖZÜM GELECEKTİR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, vahşice katledilen Pınar Gültekin davasına müdahil olacaklarını duyururken Kav da düzenleyecekleri protesto eylemi için tüm kadınlara çağrıda bulundu. Kav “Türkiye’de hangi görüşten olursa olsun bu haberle bütün kadınların içinin yandığına eminim. O yüzden Pınar’a yapılan hepimize yapılmıştır. Tüm kadınları ona onun nezdinde sahip çıkmaya kadın cinayetlerini durdurmak için çağırıyorum. Bunu ancak bu yolla yapacağımızı o kadar iyi biliyorum ki. Eğer biz kuvvetli bir şekilde çözüm istersek çözüm gelecektir” şeklinde konuştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun eylemi bu akşam saat 19:30’da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda “Kadın Cinayetlerine Sessiz Kalmıyoruz: Pınar Gültekin İçin Eylemdeyiz” adıyla gerçekleştirilecek.