Kadına bıçak çekti! Dayak yedi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Eline bıçağı alıp sağa sola bulaşan adam yanındaki kadınlara saldırınca mahallelinin sabrı taştı. 25 kişi bir olup ona meydan dayağı attı. Adamı kalabalığın elinden polis kurtardı.
Giriş: 02.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:53
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Eline bıçağı alıp sağa sola bulaşan adam yanındaki kadınlara saldırınca mahallelinin sabrı taştı.
25 kişi bir olup ona meydan dayağı attı.
Adamı kalabalığın elinden polis kurtardı.
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