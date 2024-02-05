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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kadın veli, öğretmeni okulda vurdu! - Güncel son haberler

        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!

        Kayseri'de, sınıf öğretmeni Kasım K., tayini çıktığı ilkokulda, ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.´nın Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:59
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        Kadın veli, öğretmeni okulda vurdu!
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        Kayseri'de olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak´taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu´nda meydana geldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre Şehriban A., sınıf öğretmeni Kasım K.'nın görev yaptığı okula gitti. Müdür yardımcısının odasına geçen ikili arasında tartışma çıktı.

        ÖĞRETMENİ GÖĞSÜNDEN VURDU

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        Tartışma sırasında Şehriban A., yanında getirdiği tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

        GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

        Kasım K.´nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu´na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.´nın da Kasım K.´nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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