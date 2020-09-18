Kadın ve erkeğin yaşam süresi değişti!

DHA

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2013-2015 döneminde 78 yıl düzeyindeyken, 2017-2019 döneminde 78.6 yıla yükseldi.

6'ŞAR AY YAŞAM SÜRESİ UZADI

DHA'da yer alan habere göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2013-2015 döneminde erkeklerde 75.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2017-2019 döneminde 75.9 yıla, kadınlarda ise 80.7 yıldan 81.3 yıla yükseldi.

KADINLAR LEHİNE 5.4 YIL DAHA FAZLA

Böylece, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı, kadınlar lehine 5.4 yıl olarak hesaplandı.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.6 yıl oldu. Erkekler için bu süre 62 yıl iken kadınlarda 67.3 yıl oldu.

30'UNDA İSE KALAN SÜRE ORTALAMA 50 YIL

Türkiye'de 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 50 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47.6 yıl iken kadınlarda 52.5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 49 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28.6 yıl düzeyindeyken, kadınlarda 33.1 yıl oldu.