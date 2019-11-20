Kadın son bölüm!

Kadın son bölümü seyircisi ile buluştu. Kadın 72. son bölümünde, Şirin'in Arif'e olan yakın tavırları Ceyda'yı iyice rahatsız etmeye başlıyor. Öte yandan Ceyda ve Bahar'ın başı beladan kurtulmuyor.

KADIN 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın 73. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cem’in tehditlerinden sonra ona olan borçlarını ödemenin bir yolunu arayan Bahar, Ceyda ve Berşan çıkmaz bir yola girmiştir. Ceyda’nın aklına ilk gelen şey ise Fazilet’in odasında gördüğü mücevherlerdir. Çaresiz bir şekilde mücevherleri çalmaya çalışacak olan Ceyda bir anda Raif’in karşısına çıkmasıyla da ne yapacağını bilemez. Ceyda’yı gören Raif ise ona nasıl davranacaktır?

Berşan ile Bahar’ın yakın olmalarından rahatsız olan Arif, Bahar’ı uyarmak ister. Ama bunun karşılığında Bahar da Arif’in Şirin’e yakın olmasından rahatsız olduğunu açıkça belli eder. Çünkü Bahar ve Arif hala birbirlerinin iyiliğini düşünen ve başlarına kötü bir şey gelmemesini isteyen iki insandır.