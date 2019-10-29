29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın son bölümü seyircisi ile buluştu. Kadın 69. son bölümünde, Sarp'ın ölümünün ardından Şirin, çocukları babalarını ve anneannelerini öldürenin Arif olduğunu ve bu yüzden hapishanede olduğunu söyler. Bunu duyan Bahar ise Şirin'i sert bir şekilde uyarır. Şirin'in ise daha başka planları vardır.
KADIN 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kadın 69. son bölümünün ardından 70. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
KADIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Enver’in dikkatsizliği yüzünden çıkan yangında ev kül olmuştur. Haberi alan herkes ise büyük bir şok içindedir. Bu olaydan en çok etkilenen de şüphesiz Şirin olmuştur.
Şirin’in çocuklara Arif’in hapishanede olduğunu söylemesi işleri iyice karıştırır. Bahar’ın bunu öğrenmesi de çok uzun sürmez. Şirin’e bunun için hesap soran Bahar, Şirin’den beklemediği bir tepki alacaktır. Bu tepkiden sonra Bahar, Şirin’in değişmeyeceğini anlayacak mı? Yoksa hala ona inanmaya devam mı edecek?
DNA testi yaptıran Emre’nin test sonucundan sonra Arda’nın babası olmadığını öğrenmesi ise Ceyda’yı darmadağın etmiştir. Teste anlam veremeyen Ceyda, Bahar’ın yardımıyla tekrar test yaptırmaya karar verir. Bunda başarılı olan Ceyda ve Bahar’ı ise Jale’den gelecek şok bir haber bekliyordur. Arda gerçekten Emre’nin oğlu mu? Yoksa Ceyda yanılmış olabilir mi?
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