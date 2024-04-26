İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bulunan Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda bir kadın öğretmeni darp eden öğrenci velisinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Öğretmen N.Ö.’ye okul koridorunda yumruk atarak darp eden öğrenci velisi A.Ç. yakalanarak adalete teslim edildi. 25 Nisan 2024 Salı günü İstanbul’daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu’nda bir velinin öğretmene saldırdığı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir.

TUTUKLANDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre gözaltına alınan saldırgan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cezaevine gönderilen veli Ali Ç. ifadesinde de şunları söyledi: "Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni hakkında kötü muamele nedeniyle şikayetçi olmuştuk. Bu konuyla alakalı ifademi müşteki olarak vermiştim. Dün beni arayıp oğlumun atak geçirdiğini söylediler. Ben de oğlumun sesini duymak amacıyla telefona istedim. Oğlum bana 'Baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar' dedi. Bu görüşmeden sonra okula gittim. Oğlum yanıma panik halinde ağlayarak geldi. Ben de oğlumu sakinleştirmek adına oturttum. Oğlum bana 'Baba buradan çabuk çıkalım, eve gidelim' dedi. Oğlumu alarak müdür beyin odasına doğru yürüdüm. Bu sırada koridorun karşısından öğretmenini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz' dedi. Ben de o an istem dışı çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum. Tam olarak nereye vurduğumu hatırlamamaktayım. Sonrasında ise okulun dışarısına doğru çıktım. Aramızda bu olaydan başka bir durum yaşanmadı. Çok pişmanım, ifadem de de belirttiğim üzere bir anlık sinir harbi ile vurdum " dedi.