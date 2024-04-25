İstanbul bulunan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö., okulda akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' dediği iddia edilen öğrenci babası A.Ç.'yi okula çağırdı.

Daha öncede okulda öğretmenlerle ve okul idaresiyle tartıştığı öğrenilen A.Ç. okula gererek kadın öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin attığı yumruk darbesiyle yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre başka bir okuldan ara dönemde gelen bir öğrencinin, başka bir öğrenciye akran zorbalığı yaptığını gören kadın öğretmen N.Ö., öğrenciyi uyardı.

Bunun üzerine tepki gösteren öğrenci 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' diyerek babası A.Ç.'yi okula çağırdı. Okula gelen A.Ç. koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen 6 Nolu Şube Başkanı İdris Şekerci, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!" duyarlılığı ile öğretmene saygının esas olduğu yerden, öğretmenin kadın olmasını bile önemsemeden yumruk atacak vandalizme geldik ne yazık ki! Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni üyemiz N.Ö, akran zorbalığı yapan bir öğrencisini -ki benzer nedenler yüzünden bir başka okuldan ara dönemde nakil yoluyla geldi- uyarması üzerine öğrencisi "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz!" diyerek öğretmenini tehdit etmiştir. Öğretmen arkadaşımız "Evladım! ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyarması üzerine öğrenci babası A.Ç'ı okula davet eder. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığını öğrendiğimiz A.Ç, okul koridorunda gördüğü bayan öğretmenimize yumruk atarak darp etmiştir. Öğretmenimiz, aldığı darbe yüzünden yaralanmış ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiş ve iş göremezlik raporu verilmiştir. Öğretmen arkadaşımıza yapılan bu şiddeti lanetliyoruz" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öğretmen N.Ö.'nün yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koridorda yürüyen N.Ö., okula giren A.Ç.'nin attığı yumrukla yere düşüyor. Okulda diğer öğretmenler ve çalışanlar N.Ö.'nün yardımına koşuyor.

YAKALANAN SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kısa sürede kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı.

"Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sarıyer'de kadın öğretmenimize yönelik gerçekleşen şiddet olayını kınıyorum. Avukatlarımızla konunun takipçisiyiz. Biz eğitimciler cehalet ve şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. #Öğretmenlerimizyalnızdeğildir" ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN, ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ŞİDDETİ KINADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarında idari ve adli süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklar için özveriyle çalışan meslektaşlarına yönelik şiddet olaylarını kınayarak şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmene şiddet hadiselerine yönelik idari ve adli süreçlerin takipçisi olacağımızı değerli meslektaşlarımız ve kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu elim hadiselerin bir daha yaşanmamasını ve maarif ailemizin huzur ve güven içinde çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum."

AKRAN ZORBALIĞI NE DEMEK?

Akran zorbalığı, bireyin kendi yaş grubundan diğer bireylere karşı sözlü veya fiziksel saldırıda bulunması olarak tanımlanır. Bu davranışlar genelde aynı yaş grubundaki çocukların toplu olarak ilk defa bir arada bulunduğu okul ortamında gerçekleşir. Bu davranışlar genellikle çocukların zihinsel gelişimlerini tam olarak tamamlayamadığı ilkokul ve lisede yaygın olarak görülür.