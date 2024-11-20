Kadın çoban, sürüsünün takibini dron ile yapıyor

Keçileri kaybolduğu zaman dron ile takip ettiğini anlatan Kıvrak, "Şimdi de gece görüşlüsünü almayı düşünüyorum. Keçiler dronun sesinden ürküyor ve koşarak yerlerine dönüyor. Hem kurdu kaçırmak hem de davarları korumak için çok faydası var" dedi.