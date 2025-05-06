Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak'ta 10 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Süha Oğuzertem

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Daireye giren ekipler yaptıkları kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Süha Oğuzertem'in ağır yaralandığını belirledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Oğuzertem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dr. Oğuzertem uzun yıllar Bilkent Üniversitesi'nde edebiyat teorileri dersi vermişti.

CEP TELEFONU PATLADI İDDİASI

Öte yandan Oğuzertem'in evde cep telefonunun patlaması sonucunda çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edildi.

2015'TE EMEKLİ OLMUŞTU

14 Şubat 1960’ta Ankara’da doğdu. Heybeliada İlkokulu’ndan sonra Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Indiana Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden yüksek lisans ve doktor derecelerini aldı (1994). 1998-2007 yıllarında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi. 2008-2015 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde çalıştı. Bir süre Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili Birimi’nin direktörlüğünü üstlendi. 2015 Eylül’ünde kendi arzusuyla emekli oldu. Ağırlıklı olarak edebiyat kuramları, karşılaştırmalı edebiyat, eleştiri, roman, yazılı anlatım ve edebiyat eğitimiyle ilgilendi. Modern Türkçe edebiyatla ilgili eleştirel metinleri çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlandı. Yaşar Kemal, Sait Faik Abasıyanık ve Leylâ Erbil’le ilgili sempozyumların bildirilerini yayına hazırladı. Oğuzertem'in Işık ile Bahar isimli iki çocuğu bulunuyor.