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        Haberler Müzik Kadıköy Rıhtım'da Kalben rüzgarı esti

        Kadıköy Rıhtım'da Kalben rüzgarı esti

        Kalben, Avrupa turnesini başarıyla tamamladıktan hemen sonra ayağının tozuyla Kadıköy'de dinleyicileriyle buluştu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 03.04.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:28
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        Kalben rüzgarı esti
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kadıköy Rıhtım'da Festival Park alanında konser veren Kalben, muhteşem repertuarıyla enerji dolu bir konsere daha imza attı.

        'Saçlar', 'Çek', 'Kasımpatılar', 'Kaybolmuş', 'Al Beni', 'Düşünürüm', 'Sadece', 'Yara', 'Kalp Hanım' ve daha birçok sevilen parçalarını, saatler öncesinden mekanı dolduran dinleyicileriyle birlikte söyleyen Kalben, yine yorumu ve enerjisi ile akıllara kazındı.

        Geçtiğimiz günlerde dinleyicileriyle buluşturduğu 'Hatıraların Gölgesi' adlı teklisinin de Avrupa konserlerinde ve Festival Park konserinde hep bir ağızdan söylenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Kalben; "Şarkıların iyileştirici gücünü, etkisini ve coşkusunu hep birlikle yaşamak eşsiz. Bu yaz yeni şarkılarımı sizlere ulaştırmaya devam edeceğim" dedi.

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        #Kalben

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