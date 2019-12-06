06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadıköy'de 9 yaşındaki otizmli erkek çocuğu B.Ö.'nün ailesi, eğitimine ve tedavisine yardımcı olması için yaşam koçu Uğur D.'ye teslim edildi. Uğur D., çocuğu 30 Mayıs 2018 tarihinde Bostancı'da bulunan bir spor salonuna götürdü. Uğur D. B.Ö.'yü soyunma odasında darp etti.
Soyunma odasının kamera görüntülerini izleyen spor kulübünün yöneticileri, B.Ö.'nün Uğur D. tarafından darp edildiğini görünce ailesine haber verdi. Ailenin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
Darp olayının görüntüleri izleyen spor salonu yetkililerinin durumu aileye haber vermesi üzerine ailenin şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin çocuğu giydirdiği sırada başına sert bir şekilde vurduğu, çocuğun ağlaması üzerine saçından çekerek yere yatırıp tekrar vurduğu belirtildi.
Şüphelinin çocuğa ara ara tokat attığı da savunulan iddianamede, Uğur Dönertaş'ın, "Kendisini ruh ve beden sağlığı bakımından koruyamayacak kişiyi kasten basit yaralama" suçundan 8 aydan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
DURUŞMAYA KATILMADI
Uğur D., İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. 14 Kasım tarihinde görülen duruşmaya sanık katılmadı. Müşteki B.Ö.'nün ailesinin Avukatı Gökmen Yeşil, davanın basit yaralama suçundan açıldığını belirterek, "Mağdur çocuğa uygulanan şiddet hem fiziksel etkileri hem de psikolojik etkileri bakımından eziyet suçu kapsamına girmektedir. Suçun basit yaralama olarak nitelendirilmesi maalesef bu vehametteki bir suçun ve failin aklanması sonucunu doğurması tehlikesi taşır. Üstelik eziyet suçu nitelikli hal taşımaktadır. Bu nedenle suç vasfının değişme ihtimali, sanığın kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanması yönünde karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.
Sanığın Avukatı Oktay Özer ise, müvekkilinin mağdur olduğunu savunarak, "Müvekkilimin tehdit altında olduğu bir dönemdir. Şiddete yönelik bir eylem yoktur" dedi. Tutuklama talebini reddeden mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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