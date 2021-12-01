Şüpheli ölümde bir polise tutuklama

Olay, 29 Kasım günü 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökçay Caddesi´nde meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi.
Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili savcılığın adli, valiliğin idari tahkikat başlatarak polis memuru S.E.´nin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru S.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal´daki Anadolu Adalet Sarayı´na getirildi. Şüpheli S.E.´nin savcılık ifadesinde durdukları otomobildeki kişinin uyuşturucu kullandığını, yolcu koltuğundaki kişinin olay yerinden kaçtığını ve otomobili kullanan Çetin Kaya´nın ise kelepçeleneceği sırada kendilerine karşı koymaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli S.E.´nin "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli S.E.´yi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli S.E.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. S.E. cezaevine gönderildi.
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