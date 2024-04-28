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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de otoparkta çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Otoparkta yangın! 3 araç zarar gördü

        Kadıköy'de bir binanın otoparkında yangın çıktı. Olayda 3 araç zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 06:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 06:53
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        Otoparkta yangın! 3 araç zarar gördü
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        Erenköy Mahallesi Bahariyeli Sokak'taki bir binanın otoparkında bulunan otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, park halinde bulunan 2 araca daha sirayet etti.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayda 3 araç zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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