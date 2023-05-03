DHA

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, Rıhtım'da şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçaklanan Aymaz denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, Aymaz'dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE DENİZE DÜŞTÜ Cihan Aymaz (30) Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Denize atlayan şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.