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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de çuvallarda ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de 150 çuvalda kaçak midye ele geçirildi

        İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi'nin operasyonunda, yaklaşık 150 çuvalda kaçak midye ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:52
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        Kadıköy'de çuvallarda ele geçirildi
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Kadıköy sahil kıyısında bir kapalı kasa bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini tespit etti.

        Şüpheli araca yönelik yapılan operasyonda yasaklı bölgede midye avcılığı yaptığı tespit edilen Y.G. ve M.G. isimli 2 şüpheli yakalandı. Araç kasasında 150 çuval midye ele geçirildi.

        Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi.

        Ele geçirilen midyeler, tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize bırakıldı.

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        #yerel haberler
        #istanbul
        #Kadıköy
        #kaçak midye
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