Kadıköy'de bir markete giren bıçaklı soyguncu, kasadaki parayı alıp kaçtı. Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir markete giren siyah cerrahi maskeli bir kişi, kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları alarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda, kasadan 4 bin lira çalındığı belirlendi.

Polis, kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.