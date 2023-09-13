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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti

        Kadıköy'de aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti

        Kadıköy'de 21 Ağustos 2022 Pazar günü apartman bahçesinde bulunan ağacın devrilmesi sonucu 5 araç zarar gördü. Araç sahipleri hasarlarını sigorta şirketlerinden tahsil etti ancak bir sigorta şirketi, araç sahibine ödediği 200 bin lira için 51 daire sahibine toplamda 262 bin lira icra gönderdi. Apartman sakinleri karara itiraz ederken "Ağacı biz kırmadık fırtına sonucunda dalları koptu ve araçlara zarar verdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:10
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        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
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        21 Ağustos 2022 Pazar günü Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda park halinde bulunan 5 araçta hasar oluştu. Daha sonra araç sahipleri sigorta şirketlerine başvuru yaparak hasarlarını tahsil etti.

        Bir sigorta şirketi ise araç sahibine ödediği 200 bin lira için 51 daire sahibinden toplam 262 bin lira için icra gönderdi. İtfaiye raporlarına doğal afet olarak geçen olay sonrasında 51 dairenin sahibi yasal süre içerisinde duruma itiraz etti. İtiraz sonrasında 262 bin liranın tahsili için dosya arabulucuya gönderildi. Sigorta şirketi ise ödeme yapılmadığı takdirde ödediği maliyetin asıl sorumluluğu olan kişiye geri ödenmesi için açılan dava olan 'Rücu davası' açacağını belirtti. İtfaiye raporlarında doğal afet olarak geçen ağaç devrilmesi olayında sorumlulukları olduğunu düşünmeyen apartman sakinleri duruma itiraz etti.

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        "BÜTÜN APARTMANA İCRA YOLLADI SİGORTA ŞİRKETİ"

        Apartman sakini Pınar Bayındır Yenel "O gün hava bozuktu, yağışlıydı. Arkada 100-150 yıllık çok eski meşe ağacımız vardı. Onun dallarını budatmıştık. Altında 3-4 tane araç varmış, ağaç dalı kırılmış üstüne düşmüş. Ama ona yapabileceğimiz bir şey yok. İtfaiye de geldi, bunun doğal afet olduğunu söyledi. Bütün apartmana icra yolladı sigorta şirketi.

        Bütün dairelerden o parayı tahsil edeceğini söyledi. Ben binanın yöneticisiyim. Sigorta şirketinden arayan hanımefendiye burada oturan herkes emekli ,o parayı ödemeye hiçbirimizin gücü yok, yapamayız dedim. Sizden alacağız diyince tamam o zaman başlatın işlemi dedim. Karşı tarafa ödedikleri parayı bizden tahsil etmek istiyorlar. Anlamadım ben olayı. Sigorta şirketi niye var? Biz her ay bu insanlara prim ödüyoruz. Bizim malımızın arızasını, hasarını düzeltsin diye. Kimse kabul etmemeyi düşünüyor, toplantı yapıp ortak bir karar alacağız" ifadelerini kullandı.

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        "SİGORTALARIN CİNLİĞİ OLARAK TANIMLIYORUM"

        Apartman sakini Süleyman Sarılar ise, "Araç için sigorta 200 bin lira ödemiş. Bizden ise 262 bin lira istiyor. Garip bir uygulama. Burada apartmanın hiçbir kusuru yok. Ağacı biz kırmadık, fırtına sonucunda dalları koptu ve araçlara zarar verdi. Bunu apartmandaki herkese haciz koymak bu nasıl tanımlanır bilmiyorum ama tırnak içinde 'sigortaların cinliği' olarak tanımlıyorum" dedi.

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