Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 20’incisini düzenleyeceği “Çocuk Tiyatro Festivali” başladı.
1 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de başlayan ücretsiz festivale tüm çocuklar davetli. Her akşam saat 21.00’de başlayıp 2 hafta sürecek olan festivalde çocuklar, açık alanda tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak. Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatan festivalde, her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz olarak izleniyor.
15 gün boyunca farklı oyunlarla çocukların karşısında olacak olan festival, 15 Temmuz Cuma akşamı son bulacak. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’ne devam eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 11 çocuktan oluşan “Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi”’nin “ Bremen Mızıkacıları” oyunu da 6 Temmuz’da izleyicilerle buluşacak.
Festivalde uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye uygulaması olacak, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve güvenlik noktalarından saat 14.30’dan itibaren alabilecekler.
- Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali programı şöyle:
01 Temmuz 21.00 - BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO - Uygur Çocuk Tiyatrosu +4
02 Temmuz 21.00 - BİR ZEBRA MÜZİKALİ - 1001 Sanat +3
03 Temmuz 21.00 - KÜÇÜK DENİZKIZI - Sarıyer Sanat Tiyatrosu +3
04 Temmuz 21.00 - SİHİRLİ ADRES - Tema Sanat Çocuk Tiyatrosu +4
05 Temmuz 21.00 - ALİS HARİKALAR DİYARINDA - Tiyatro Mask +3
06 Temmuz 21.00 - BREMEN MIZIKACILARI - HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi +6
07 Temmuz 21.00 - HANSEL VE GRETEL - İstanbul Çocuk Sanat +4
08 Temmuz 21.00 - OYUN AVCISI - Tiyatro Bozok +3
09 Temmuz 21.00 - ISLIK ÇALAN KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ - Çizgi Kukla Tiyatrosu +3
10 Temmuz 21.00 - GULUK! GULUK! ŞARKICI YUNUS TAKO - Tiyatro Lir +4
11 Temmuz 21.00 - TİK VE TAK - Tatavla Sahne +4
12 Temmuz 21.00 - TEMİZ BİR DÜNYA – Sahnebaz +4
13 Temmuz 21.00 - ALİCAN’IN OYUN BAHÇESİ - Tiyatrto Alkış +3
14 Temmuz 21.00 - DA VİNCİ BANA DEDİ Kİ! - Hayalbaz Oyun Atölyesi +4
15 Temmuz 21.00 - ORMAN MACERASI - Sanat Değirmeni +2
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