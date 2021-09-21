Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki ‘nakil’ soruşturması sürüyor

İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ne naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma başlatmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı "İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulunmuştu.

KALİD VE KALEV'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği (KALİD) ile Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (KALEV) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Camianın sivil toplum kuruluşları olan KALİD ve KALEV mevzuata açıkça aykırı olarak değerlendirilen keyfi ve oldu bitti şeklindeki bu işlemin geri alınmasını/iptalini ve bu hukuksuzlukta rolü olan tüm ilgililerin adli/idari soruşturmaya tabi tutulmasını talep etmektedir.

Talebimiz, herhangi bir kişi ya da özel bir duruma karşı sübjektif nitelikli değildir, keyfi uygulamalara ve mevzuat ihlallerine karşıdır ve objektif hukuksal gerekçelere dayalıdır. Hatalı ve hukuka aykırı bir uygulama meşru kılınırsa; adil olmaması bir yana, keyfi tutumlara, kayırmacılığa ve art niyetli arayışlara arka yollar ve kötü emsal oluşturacağı açıktır.

Olayda kişisel olarak bir kusuru olmayan öğrenci kardeşimizin de konu daha fazla sürüncemede bırakılmadan mevzuata uygun şekilde ve puanı doğrultusunda hak ettiği okula yerleştirilerek eğitim hayatına sağlık ve başarı ile devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Konu hakkındaki hukuki / idari girişimler başta olmak üzere her türlü gelişme dikkatle izlenmektedir ve her aşamada camiamız bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

MEB: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, soruşturma henüz sonuçlanmadı, süreç hala devam ediyor.