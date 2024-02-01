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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu

        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu

        İzmir'de boşanma aşamasındaki B.K., eşi evine gelince Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. Kısa sürede eve ulaşan polis ekibi, kadını Emniyet'e götürdü. Kocasından şikayetçi olmayan kadın, iddiaya göre kendisini evine bırakan polis memurundan apartmanı kontrol etmesini istedi. Kadın, bu sırada memurun beylik tabancasını aldı ve kapı girişinde polisi vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:28
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        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'KADES'le yardıma gelen, emniyetteki işlemleri sonrası kendisini evine bırakan polis memurunu, çıkan tartışmanın ardından eline geçirdiği tabancasıyla vuran 4 çocuk annesi B.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutlarındaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen B.K., eşinden ayrılmak için boşanma davası açtı. Cuma günü boşanma davası görülecek olan B.K., iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü. Burada ifadesi alınan B.K.'nın, daha sonra eşinden şikayetçi olmadı.

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        ULAŞIM OLMADIĞI İÇİN YARDIM İSTEDİ

        B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen B.K. oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre, B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen S.A., B.K.'ya eşlik ederek apartmanın 1'nci katındaki dairesine kadar götürdü. B.K., kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.'nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.'yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru olay yerinden kaçmaya çalışırken, B.K. ise evine girdi.

        Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda 'Polis vuruldu' ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'yı (50) yaralı halde buldu. Sağlık çalışanları tarafından belinden tabanca ile vurulduğu belirlenen S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan polis memuru S.A.'nın tedavisi sürüyor.

        TUTUKLANDI

        Yapılan araştırmada ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin kısa süre önce KADES uygulamasından yardım çağrısında bulunan B.K. olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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