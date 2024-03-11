Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik çıkacak mı, torba yasada var mı, ne zaman çıkacak?
Milyonların gözü kulağı kademeli emeklilik son dakika haberlerine çevrildi. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddialar arasında yer alan kademeli emeklilik ile ilgili en son açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. 1999-2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak olan kademeli emeklilik hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, şartları nelerdir? İşte kademeli emeklilikte son durum
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EYT ile çoğu vatandaş emeklilik hakkı kazanmıştı. Kademeli emekliliğin onaylanması durumunda ise; 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan kişilere kısmi emekli olma hakkı verilecek. Konuyu yakından takip edenler Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 kademeli emeklilik son gelişmeler
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KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.
KADEMELİ EMEKLİLİK HANGİ YILLARI KAPSAYACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatı çerçevesinde, emeklilik hakkı elde etmek isteyen bireylerin yerine getirmesi gereken bazı temel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar genellikle yaş, prim ödeme süresi ve toplam çalışma süresi gibi kriterlerden oluşur. Bu temel kriterlerin yanı sıra, bazı özel durumlar da emeklilik sürecini etkileyebilir. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların kademeli emeklilikten yararlanabileği öngörülüyor.
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EĞER UYGULAMA GELİRSE;
1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için sistem uygulanacak
Prim günü ve yaş şartını karşılayanlar kademeli olarak emekli olabilecek.
Kadınlar için emeklilik yaş sınırı 43, erkekler için ise 45 olarak öngörülüyor.
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TORBA YASA RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin TL olarak alacak.
Teklifle, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da ekleniyor ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.
İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.
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