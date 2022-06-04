Kaçkar Dağları'nda endemik bitki türleri çiçek açtı

Kaçkar Dağları'ndaki 2 bin 500 bitkiden 160'ı bölge, 300'ü ise Türkiye açısından endemik tür olarak değerlendiriliyor. Orman gülünün 3 bin metre rakımda görüldüğü tek yer olan Kaçkar Dağları'nda ormanların yerini 2 bin 400 metreden sonra bitki türleri alıyor.