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İstanbul'da akılalmaz olay! Kaçırdıkları köpeği sahibine satmak istediler

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Şişli'de parkta dolaştırılırken kaçırılan bir köpek, sahibine satılmak istendi. Köpeği kaçıran zanlılar ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı

Giriş: 30.01.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Şişli'de parktaki köpeği kaçırıp sahibine satmaya çalıştılar - En Son Haberler
Kaçırdıkları köpeği sahibine satmak istediler!
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DHA

Şişli'de parkta tasmasız dolaştırılırken çalınan Jako adlı Yorkshire Terieri'ni, sahibine para karşılığında geri vermek isteyen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

DHA'nın haberine gözaltına alınan kişiler, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Mecidiyeköy´de 20 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jako adlı 12 yaşındaki Yorkshire Terrieri cinsi köpeğin sahibi Polina Çolak, İstanbul dışına çıkacağı için köpeği bir kadın arkadaşına bıraktı.

KÖPEĞİ KUCAĞINA ALIP HIZLA UZAKLAŞTI

Köpekleri gezdirmek için bir rezidansın ön tarafındaki halka açık parka çıkan arkadaşı, kendi köpeğini tasmasıyla, Jako´yu ise tasmasız şekilde dolaştırmaya başladı. Kadın bir yandan köpekleri gezdirirken, bir yandan da telefonda konuşmaya başladı.

Bu sırada, kadının yanından geçerek banka oturan bir erkek, tek başına dolaşan Jako´ya seslenerek yanına çağırdı. Durumu fark etmeyen kadın telefonla konuşarak uzaklaşırken, köpek kendini çağıran kişiye doğru yürüdü. Köpeği çağıran kişi, Jako´yu kucağına alarak hızla uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polina Çolak´ın Jako´yu teslim ettiği kadın, bir süre sonra köpeği kaybettiğini fark etti. Parkta yapılan tüm aramalara rağmen köpeği bulamayan kadın polise başvurdu. Parktaki güvenlik kameralarını izleyen polis, 12 yaşındaki Jako´yu çalan kişinin 7 suç kaydı bulunan M. D. adlı kişi olduğunu tespit etti. Polis M. D. yakalamak için çalışma başlatırken, M.Ç. ve M.A. adlı kişiler, o sıralarda İstanbul´a dönmüş olan Polina Çolak´ı arayarak köpeği kendilerinde olduğunu söyledi. Çolak´ı arayan kişiler, Jako´yu para karşılığında kendisine geri verebileceklerini ifade etti.

Polina Çolak, bunun üzerine polisin bilgisi dahilinde, geçtiğimiz perşembe günü M.Ç. ve M.A. ile buluşmak üzere sözleşti. Jako ile buluşma yerine gelen M.Ç. ile M.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şişli Polis Merkezinde yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Jako, sahibi Polina Çolak´a teslim edildi. Çolak, köpeğini kendisine kavuşturan polise teşekkür etti. Polis merkezindeki sorgularının tamamlanmasının ardından `hayvan hırsızlığı´ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.Ç. ile M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jako´yu çalan M.D.´nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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