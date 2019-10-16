16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası önceki gün düzenlendi. İzleyiciye aynı seansta, tek biletle, iki ayrı film sunan Karakomik Filmler’in ekibi davetlilerle birlikte yapımı izledi.
Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Karakomik Filmler birbirinden bağımsız senaryoları ile 18 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin galası vizyon öncesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Galaya, Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Necip Memili, Cemre Ebuzziya, Nilperi Şahinkaya, Umut Kurt, Cem Davran, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Alişan Uğur, Mehmet Küçükdurmaz ve yapımcı Muzaffer Yıldırım katıldı. Galaya gelen isimler arasında; Fazıl Say-Ece Dağıstan, Yılmaz Erdoğan, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, İdil-Mert Fırat, Demet Akbağ, Pervin Ersoy, Revna Demirören, Harun Tekin, Elif Mısırlı, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Bade İşçil, Mehmet-Can Aslantuğ, Rana-Erol Tabanca, Şule Zorlu Cümbüş, İnci Aksoy, Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, Ahu Yağtu, Gupse Özay, Özge Özberk, Zeynep Bastık, Tanem Sivar-Edhem Dirvana, Pelin Akil-Anıl Altan, Leyla Alaton, Arzu Kaprol, Siren Ertan Kayalar-Ersin Kayalar, Alina Boz, Başak Parlak, Derya Uluğ gibi isimler katıldı.
Oyuncular, film gösterimi öncesinde davetlileri selamladı. Filmin yapımcılarından Muzaffer Yıldırım, "Bir sene bekledik ama değecek bir proje oldu. İlk defa iki filmi ardı ardına seyredeceksiniz, bu açıdan çok değişik bir proje oldu. 1 sene sonra artık Karakomik Filmler seyircinin" dedi.
Filmin yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz, "Uzun yıllardır beraber çalıştığımız arkadaşlarımız dışında aramıza yeni katılan arkadaşlarla gurur duyuyorum. Bu yetenekli insanlarla çalıştığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.
4 arkadaşın "Kaçamak yapalım" derken kendilerini bir maceranın ortasında bulacağı Kaçamak ve feribotta garsonluk yapan Ayzek’in öyküsüyle 2 Arada filmleriyle beyazperdeye taşınıyor.
Türk Sineması'nda ilk kez gerçekleşen bir şekilde birbirinden konu, karakter, mekan ve müzik olarak tamamen bağımsız iki filmin aynı seansta izleyici ile buluştuğu Karakomik Filmler, bu özelliğiyle dünyada da örneği az olan bir sinema deneyimi sunuyor. Cem Yılmaz, 17 yıl önce yazıp beklettiği Karakomik Filmler’i “Daha dramatik, acı-komik ve karakter bazlı hikayeler” olarak tanımlıyor.
390 kopya ile 1300 salonda tüm Türkiye’de gösterime girecek Karakomik Filmler’in görüntü yönetmenliğinde Ahmet Sesigürgil’in; müziklerde ise Jinglehouse imzası bulunuyor.
‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın ardından Karakomik Filmler’in ikinci serisi ‘Deli’ ve ‘Emanet’, Ocak 2020’de vizyona girecek.
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