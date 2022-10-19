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Evinde kaçak silah üreten sanığa hapis cezası

Adana'nda devriye görevi yapan polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ile yakalanan ve ikametinde silah imalatında kullanılan aletler ele geçirilen sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık hakkında mahkemeden hapis cezası çıktı

19.10.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kaçak silah üretimine hapis cezası
Evde silah üretimine hapis cezası
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AA

Adana'da evinde kaçak şekilde silah ürettiği öne sürülen sanığın cezası belli oldu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.Ö. ile avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde S.Ö.'nün şüpheli hareketlerde bulunması üzerine devriye görevi yapan polis ekiplerince durdurulduğu, sanığın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı, sanığın ikametinde yapılan aramalarda ise silah imalatında kullanılan namlu açmaya yarayan matkap, tabanca gövdesi, şarjör, tetik tertibatı, mengene, tabanca kapak takımı, çeşitli tabanca parçaları ve imal ile tamiratta kullanılan aletler ele geçirildiğini bildirerek, S.Ö.'nün "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunması alınan S.Ö. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Silah ticareti yapmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma ve imal etme" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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