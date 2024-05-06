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        Kaçak havyara 5 yıl hapis talebi

        Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla havyar getirdiği iddia edilen sanık, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. İddianamede, ele geçirilen havyarın piyasa değerinin 172 bin 465 lira olduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:56
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        Kaçak havyara hapis talebi
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        Türkiye'ye kaçak yollarla havyar getiren sanık için iddianame hazırlandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık K.O. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanık K.O. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

        Yönetimindeki BH0747TH plakalı otomobille Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan K.O'nun durdurulduğu ve otomobilde gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine arama yapıldığı belirtilen iddianamede, otomobilde 12 şeffaf plastik ambalaj içerisinde 6 kilo 320 gram havyar, 70 etiket ile 25 boş kavanozun ele geçirildiği aktarıldı.

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        İddianamede ifadesine yer verilen sanık K.O, ele geçirilen havyar ve diğer malzemelerin kendisine ait olmadığını, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin siparişi üzerine Türkiye'ye getirdiğini savundu.

        İddianamede, ele geçirilen havyarın piyasa değerinin 172 bin 465 lira olduğu ifade edildi.

        Sanık, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezasıyla yargılanacak.

        NE OLMUŞTU?

        K.O. yönetimindeki BH0747TH plakalı otomobil, 26 Aralık 2023 tarihinde Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gümrük muhafaza ekiplerinde aramaya tabi tutulmuş, otomobilde 6 kilo 320 gram havyar, 70 etiket ile 25 boş kavanozun ele geçirilmişti.

        Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şüpheli K.O. işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        #havyar
        #KIRKLARELİ
        #kaçak havyar cezası
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