Koronvirüs salgınında kademeli normalleşme devam ederken vatandaşların en çok merak ettiği aşılama ile ilgili son durumu bir araya getirdik! İşte 24 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle son durum...

24 HAZİRAN 2021 TÜRKİYE AŞI DURUMU

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

44.650.957

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

29.997.458

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

14.653.499

BAKAN KOCA REKORU AÇIKLAMIŞTI