DHA

Muğla'nın Ula ilçesinin turistlik mahallesi Akçapınar'daki 'Aşıklar Yolu' üzerindeki 82 yıllık okaliptüs ağaçları, yazı tahtasına döndü. Ağaçların gövdesine kazınan sevgililerin baş harfleri ve çeşitli sloganların yanı sıra, çakılı tabelalar da onları yavaş yavaş öldürüyor.

Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Cumhuriyet Caddesi'nde, bin 200'den fazla okaliptüs ağacının bazıları, duyarsız kişilerce yazı tahtasına dönüştürüldü. Her biri 82 yıllık okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgililerin baş harflerinden çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı. Ağaçlara verilen zarar, vatandaşların tepkisini çekti.

'BİRİSİ DEVRİLDİĞİ ZAMAN ÜZÜLÜYORUZ'

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan, "1938 yılında dönemin valisi tarafından sıtma hastalığının önüne geçilmesi için her haneye dikmeleri için 3'er adet okaliptüs fidanı dağıtılmış. Ağaçlarımız doğal klima ve mahallemizin simgesi durumda. 4 kilometre uzunluğundaki yolumuzda, karşılıklı olarak bin 200 ağacımız bulunuyor. Bunların içerisinde birkaç ağacımız yıkıldı. Yetkili kurumlardan izin alarak ağaçlarımızın her yıl düzenli olarak budamasını yaptırıyorum. Ağaçların birisi devrildiği zaman üzülüyoruz. Yerli ve yabancı turistler bölgeye tatile geldikleri zaman mutlaka bu yolda 1 saat dinlenip, yolculuklarına devam ediyorlar" dedi.

'GENÇLERDEN İSTEĞİMİZ ZARAR VERMESİNLER'

Arslan, ağaçların gövdelerine kalp ya da sevgililerin isimlerini yazdıklarını belirtip, "Bunu önlemek çok zor. Gelen yerli ve yabancıları misafirleri peşlerinden takip edemeyiz. Aşık olan gençler neredeyse isimlerini taşlara yazacaklar. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onlardan isteğimiz, eşi benzeri bulunmayan ağaçlarımıza zarar vermesinler. Bizlere yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

AĞAÇLAR 82 YIL ÖNCE DİKİLDİ

1938 yılında dönemin Muğla Valisi Recai Güreli tarafından bataklık olan bölgenin kurtulması amacıyla çok fazla su çeken okaliptüs ağaçları dikildi. Zamanla büyüyerek gelişen ağaçlar, dallarıyla yolun üstünü kapattı. Yol, doğa fotoğrafçıları başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına girdi.

AĞAÇLAR NASIL ENFEKSİYON KAPAR?

Uzmanlara göre ağaçlar, yaşlarından değil enfeksiyon kaptıkları ve bakılmadıkları için ölüyor. Ağacın canı, sanılanın aksine göbeğinde değil 2-3 santim kalınlığındaki kabuğunda. Ağacın yaşamını sürdürmesi için besin iletişimini sağlayan damarlar işte 'kambiyum tabakası' adı verilen bu kısımda yer alıyor. Bu dış tabaka yani kabuğa isim kazımak, afiş asmak, koparmak, bir şey çarpmak, salıncak kurmak, köke deterjanlı su dökmek, ağacın enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Ağacın gücüne göre ilerleyen enfeksiyon sonucu mantar oluşuyor. Mantar ise, asalak yaşamı sırasında, besin borularını tıkadığı ağacı çürütüyor. Böylece gelişmesi duran ağaçta ölüm başlıyor.