Türkiye'de her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, "Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı neden önemli? gibi pek çok soruya cevap arıyor. İşte kabotaj ve Kabotaj Bayramı ile ilgili merak ettikleriniz...

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.

KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.