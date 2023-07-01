Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kabotaj Bayramı ne zaman? 2023 Kabotaj nedir, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir ve neden kutlanır?

Kabotaj Bayramı ne zaman? İşte Kabotaj Bayramı anlam ve önemi...

Kabotaj Bayramı tarihi, Temmuz ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye'de kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını koruyan Kabotaj Kanunu her yıl Temmuz ayında kutlanıyor. Kabotaj Kanunu kabul tarihi kapsamında kutlanan Kabotaj Bayramı, Türkiye'de her yıl şanlı zaferler ile anılan denizciliğin tarihine dikkat çekiyor. İşte 2023 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi ve önemi...

Giriş: 01.07.2023 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 1935 yılından bu yana her yıl düzenli olarak kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihi Haziran ayının gelişiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye limanlarında sadece Türk teknelerinin hizmet görmesi zorunluluğunu getiren Kabotaj Kanunu ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz güvenliği sağlanmıştır. Denizciler için oldukça önemli bir yere sahip olan bayrama ilişkin olarak "Kabotaj nedir, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir ve ne zaman, neden kutlanır?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 2023 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tarihçesi ve önemi...

  • KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?

    Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanıyor.

  • DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KAÇINCI YILI 2023?

    Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen Kabotaj Bayramı'nın 97. yılı kutlanıyor.

  • KABOTAJ NE DEMEK?

     

    Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, ulusal ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

  • KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

     

    Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, gemi işletmeciliğini desteklemek ve kabotaj hakkının elde edilişini kutlamak için her yıl Temmuz ayında yapılan bayramdır. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında 93 yıl önce kutlanmaya başlamıştır.

  • KABOTAJ BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

    Türkiye'de 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Kanun, “Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

     

    Kanun nedeniyle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.