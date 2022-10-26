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Kabızlığı bıçak gibi kesiyor, anemiyi engelliyor! Doğadan gelen antibiyotik hastalıklarınıza şifa oluyor!

Günlük hayatı olumsuz etkileyen kabızlık, tansiyon, kolestrol, anemi gibi rahatsızlıkları, doğadan gelen besin ile şifaya ulaştırmak mümkün. İşte detaylar...

Giriş: 26.10.2022 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı gibi isimlerle de bilinen istiridye mantarı, faydaları saymakla bitmeyen besinler arasında ilk sırada yer alıyor. İşte hem leziz hem de şifa deposu olan istiridye mantarının faydaları...

  • İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

    İstiridye mantarının bilinen faydaları şu şekildedir;

    Antioksidandır,

    Kolestrolü dengeler,

    Kabızlığı geçirir,

    Antibakteriyeldir,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Yüksek tansiyonu düşürür,

    Anemiyi engeller,

    Besin değeri yüksektir,

    Demir ve kalsiyum bakımından çocuklar için faydalıdır,

    Potasyum içerir,

    Antiboyik içerir bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendirir,,

    Yüksek oranda lif içerir,

    Sindirimi kolaylaştırır.

  • İSTİRİDYE MANTARI BESİN DEĞERİ 

    100 gram istiridye mantarı için;

    Enerji 146 kj, 35 kcal

    Yağ 0,44g

    Doymuş Yağ 0,02g

    Tekli Doymamış Yağ 0,01g

    Çoklu Doymamış Yağ 0,04g

    Karbonhidratlar 6,43g

    Şeker 1,11g

    Fiber 2,4g

    Protein 3,34g

    Sodyum 18mg

    Kolesterol 0mg

    Potasyum 420mg

  • İSTİRİDYE MANTARI NASIL TEMİZLENİR?

    Mantarların sapları orta kısımdan kesilir.

    Üst kısımlar nemli bez ile silinir.

    Mantarın alt yüzeyi ise sebze temizleme fırçasıyla silinir.

    Mantarlar su dolu kap içerisinde çalkalanarak temizlenir fakat fazla su içerisinde bekletmemek gerekir.

  • İSTİRİDYE MANTARI NASIL PİŞİRİLİR?

    Mantarları yıkadıktan sonra doğrayın.

    Teflon tavayı ısıtın ve zeytinyağı ekleyin.

    Kısık ateşte bulunan tavaya mantarları tek tek dizin.

    Kızarana kadar çevirmeden pişirin.

    Diğer tarafını da kızartın.

    Mantarların üzerine tereyağını ilave edip, sırasıyla tuz, karabiber ve sarımsakları da ilave edin. Biraz daha pişirin.

    En son maydanozu serpip, karıştırın.

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