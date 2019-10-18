Kabızlığa iyi gelen yiyecekler, gıdalar ve besinler

Kabızlık, düzensiz ya da yanlış beslenme sonucu oluşan sindirim sisteminin işlevinin duraksaması halidir. Tüketilen gıdaların içerdiği ağır yağlar, işlenmiş ya da katı tüketilen gıdalar etkili olur. Besin lifi açısından zengin gıdalar, sıvı tüketiminin fazla olması, sebze ve meyve yönünden dengeli beslenme sayesinde bu kötü rahatsızlık giderilebilir.

Kabızlığı ne iyi gelir? önlemek için neler yemeliyiz?

Su : Özellikle su her düzenli beslenmede olması gereken sıvıdır. Ve bol su içmek sindirimi kolaylaştırır. Su vücuda gerekli olan mineralleri sağlar.

: Özellikle su her düzenli beslenmede olması gereken sıvıdır. Ve bol su içmek sindirimi kolaylaştırır. Su vücuda gerekli olan mineralleri sağlar. Baklagiller ve Fasulye : Besin lifi açısından oldukça önemli tüketilmesi gereken gıdalardır. Kabızlık için önemli ve hızlı bir fayda sağlar. Yalnız çok tüketilmesi şişkinlik yapar.

: Besin lifi açısından oldukça önemli tüketilmesi gereken gıdalardır. Kabızlık için önemli ve hızlı bir fayda sağlar. Yalnız çok tüketilmesi şişkinlik yapar. Sebzeler : Yeşil yapraklı sebzeler bol lif kaynağıdır. Salata yapılarak yenen her sebze kabızlığa etkili olur ve sorunu giderir.

: Yeşil yapraklı sebzeler bol lif kaynağıdır. Salata yapılarak yenen her sebze kabızlığa etkili olur ve sorunu giderir. Tahıllar : Kepek içeren, buğday ve yulaf lif kaynağıdır ve kabızlığa fayda sağlar. Mısır ya da çavdar da işlenmemiş ise etkilidir.

: Kepek içeren, buğday ve yulaf lif kaynağıdır ve kabızlığa fayda sağlar. Mısır ya da çavdar da işlenmemiş ise etkilidir. Meyve ve Suları: meyve kuruları kabızlık için oldukça faydalıdır. Özellikle kuru kayısı. Üzüm ve erik suyu da kabızlık için önerilebilir. Meyve sularının etkisi ise çabuk olur ancak reflü yapabilir.

Besin lifi içeren diğer besinler: