Kabine toplantısında gündem yoğun! İşte başlıklar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de yapılacak.

Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Antalya Diplomasi Forumu'ndan salgına dair birçok konu ele alınacak.

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak. Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek.

EKONOMİ GELİŞMELERİ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.