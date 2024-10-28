Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat 10 dakika süren toplantıda İsrail'in bölgedeki saldırıları ve TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler masaya yatırıldı. Ekonomideki son durum da toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.
Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.25'te başlayana toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.
TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI ELE ALINACAK
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar da Kabine toplantısında masaya yatırıldı. Atılacak adımlar ele alındı.
İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI
İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları da toplantının başlıkları arasında yer aldı.
İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı. Bölgedeki gerilim, Türkiye’nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alındı.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alındı.