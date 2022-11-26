"MİLLETİMİZ ÖZGÜRLÜK SÖYLEMLERİNİN ARKASINDAKİ FAŞİST SÖYLEMİ BİLİYOR"
Biz milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek zihinlere ve kalplere vurulan prangaları kaldırarak Türkiye'yi bu günlere getirdik. Ülkemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız eserler yanında bu tarihi zihniyet dönüşümünü kast ediyorduk.
Ülkemizi 81 vilayeti 85 milyon insanı kuşatan eser ve hizmetlerimizle zenginleştirirken gerçek özgürlüğün zeminini döşüyorduk. Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah standartlarına gıpta ile bakan insanımıza çok daha ileri hakları sunmak için mücadele ederken vatandaşımızın özgürlük talebine cevap veriyorduk.
Elimize kolumuza sarılanların paçamızı çekenlerin özgürlük söylemlerinin arkasındaki faşist söylemi milletimiz biliyor. Uzunca bir süre belirli grupların elinde vaseyetin kılıcı olarak hoyratça istismar edilen adaletle ilgili reformların altında bizim imzamız bulunuyor.
"BU DOĞRULTUDA KATKI VERMEK KİMSEYİ KÜÇÜLTMEZ"
Adalet arayışımızın samimiyetimizin sorgulanmasına asla rıza gösteremeyiz. Önümüze türlü zorluğu çıkartanların ellerine fırsat geçtiğinde ilk yapacakları iş bu süreci tersine çevirmeye çalışmak olacaktır. Özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz.
Teklifimiz, siyasetin dilini, duruşunu, davranışının merkezine devletimizi daha güçlü, milletimizi daha müreffeh yapmak için ortak hayallerimizi koymaktır. Hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmet milletimizin ortak kazanımını ifade ediyor.
İyi, güzel, doğru, hak, hakkaniyeti takdir etmek, sahiplenmek, bu doğrultuda katkı vermek kimseyi küçültmez, tam tersine milletimiz nezdinde büyütür itibar sahibi yapar.
"YARIN 2,5 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HESAPLARINA 3,2 MİLYAR LİRA YATIRACAĞIZ"
Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemini daha da artırmaktadır. Bu tür dönemlerin en yıkıcı etkileri düşük gelirlerinin üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bizim sosyal destekler konusundaki hassasiyetimiz çok daha fazladır.
Hayatının idamesi için gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza kapsamlı yardımlarımız zaten devam ediyor. Bunların rakamlarını sürekli güncelleyerek devletimizin kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyoruz.
Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.
"PRENSİP OLARAK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ HALKOYLAMASINA GÖTÜRMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"
3 milyon hanenin ödemesi bu hafta içinde yapılacaktır. Doğalgaz yardımının kış dönemi ilk grup ödemesi yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza aktarılacak periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık.
7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız mecliste siyasi grubu bulunan partilerle görüştüler. Şayet uzlanma sağlanabilirse o şekilde, sağlanamazsa Cumhur İttifakı partileri olarak Meclis'e sunmayı planlıyoruz.
Prensip olarak halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Milletimize sözümüz gereği Meclis denkleminde başka mecburiyet ortaya çıkarsa onun gereğini yapmanın da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.