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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kasım 2022 Kabine Toplantısı kararları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabine'si sözleşmeliye kadro gündemiyle toplanıyor!

Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Beştepe'de gerçekleştirilcek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınacak. İşte, Kabine Toplantısı kararları ve tarihi hakkında merak edilenler...

Giriş: 26.11.2022 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kabine Toplantısı tarihi, saati ve kararları, gündemde yer alan konuların başında geliyor. Son olarak 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda bu hafta EYT, taşerona - sözleşmeliye kadro konuları ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ele alınacak. Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliye kadro konusunun detaylarını duyuracak. Toplantının ardından Kabine Toplantısı karaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte, 28 Kasım Cumhurbaşkanlığı Kabine  Toplantısı kararları, tarihi ve saatine ilişkin detaylar...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor.

  • SÖZLEŞMELİYE KADRO KONUSU GÜNDEME GELDİ!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda görev alan tüm sözleşmeli personelleri kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

  • SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KABİNE KARARLARI NELERDİ?

    "TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HERKESİ HEYECANLANDIRDIĞINA İNANIYORUM"

    Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

    Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

    Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkmayı planlıyoruz. Sürdürebilirlik, başarı, güven, istikrar, üretim, verimlilik, güç, dijital, iletişim, bilim, kalkınma, barış, değerler, şefkat, istiklal ve istiklal, gençler gibi başlıklarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına, şevklendirdiğine inanıyorum.

  • "SAĞLIKTA DEVRİMİN SEMBOLÜ ŞEHİR HASTANELERİMİZDİR"

    Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.

    Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk.

    Sağlıkta devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Gıpta ile bakılan birikimi Türk devletleri teşkilatı olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşımlarımızla hakkaniyetli ve insani duruşumuzun gereği olarak görüyoruz.

    Sağlık turizminden ülkemizin aldığı en üst paya çıkarmayı hedefliyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde görev yapan müftülerimizle bir araya geldik. Müftülerimizle geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan kapsamlı değerlendirme yaparak beklentilerimizi dile getirdik.

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