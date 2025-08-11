Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı konusu, gündem maddeleri, karar ve sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. Türkiye'ye ait önemli konu başlığının ele alındığı Kabine Toplantısı sona erince kararlar ve sonuçlar duyurulacak. Kabine Toplantısı'nda İsrail'in Gazze'yi işgal planı, Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması, Terörsüz Türkiye süreci, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmesi gibi konuları ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Kabine Toplantısı konusu, gündem maddeleri, karar ve sonuçları ile ilgili detaylar
Kabine Toplantısı tarihi ve saati günün en çok aratılan başlıkları arasında yer alıyor. Kabine Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yoğun gündem ile toplanıyor. Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal planından, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmesine kadar birçok kritik başlık, ele alınması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgil detaylar
KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?
Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal planından, Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmesine kadar birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (11 Ağustos 2025) Beştepe’de gerçekleştirilecek.
