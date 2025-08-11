Kabine Toplantısı tarihi ve saati günün en çok aratılan başlıkları arasında yer alıyor. Kabine Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yoğun gündem ile toplanıyor. Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal planından, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmesine kadar birçok kritik başlık, ele alınması bekleniyor. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgil detaylar