Gözler bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na döndü. En son 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine, çeşitli siyasi ve ekonomik konuları ele almak için bir kez daha toplanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...