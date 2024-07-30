Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomi, dış siyaset ve gündeme dair birçok konunun ele alındığı son Kabine Toplantısı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" Ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele, sokak hayvanları yasası ve 9. yargı paketi gibi konuların değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nın tarihini haberimizde derledik. İşte Temmuz 2024 yeni Kabine Toplantısı tarihi...