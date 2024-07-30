Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?
Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor. Kabine Toplantısı normal şartlar altında iki haftada bir gerçekleştirilmektedir, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle toplantı zaman zaman yapılamıyor. Yeni haftanın gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini aldı. İşte yeni Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Ekonomi, dış siyaset ve gündeme dair birçok konunun ele alındığı son Kabine Toplantısı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?" Ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele, sokak hayvanları yasası ve 9. yargı paketi gibi konuların değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nın tarihini haberimizde derledik. İşte Temmuz 2024 yeni Kabine Toplantısı tarihi...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA YAPILACAK MI?
Son Kabine Toplantısı 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmişti.
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Yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?
Ekonomideki son gelişmeler, terörle mücadele, sokak hayvanları yasası ve 9. yargı paketi gibi konuların gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.