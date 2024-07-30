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        Haberler Bilgi Gündem Öğretmen il içi 2. atama sonuçları sorgulama: 2024 Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Öğretmen il içi 2. atama sonuçları: 2024 öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

        23 Temmuz tarihinde başlayan öğretmenlerin 2. il içi atama başvuruları 26 Temmuz'da sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, öğretmen il içi 2. atama başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'personel.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden duyurulması beklenen sonuçlar MEBBİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte öğretmen il içi atama sonuçları ve MEBBİS ile isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:35
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        • 1

          Öğretmenlerin ikinci il içi yer değiştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 -26 Temmuz tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler, öğretmen il içi 2. atama sonuçları için, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "2024 Öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 öğretmen il içi 2. atama sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          İL İÇİ ATAMA 2. TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Öğretmen il içi 2. atama başvuruları 23 -26 Temmuz tarihleri arasında alındı.

          Öğretmenlerin ikinci il içi yer değiştirme tayin sonuçları 30 Temmuz Salı günü erişime sunulacak.

          Atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşturulacak ve görevden ayrılma da 1 Ağustos'ta olacak.

        • 3

          HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

          Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        • 4

          MEB ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

          Öğretmen il içi 2. atama sonuçları isim listesi yayınlandığında MEBBİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

        • 5
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