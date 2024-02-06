Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündem maddeleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplatısı'nın yapılacağı tarih...