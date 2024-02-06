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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

        Yeni haftanın gelişiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi son olacak Kabine Toplantısı 16 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı normal şartlar altında 14 günde bir gerçekleşirken, zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle ertelenmektedir. İşte 2024 Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 01:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 01:44
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        • 1

          Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündem maddeleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplatısı'nın yapılacağı tarih...

        • 2

          YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

          Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        • 3

          KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

          Öte yandan Kabine Toplantısı'nda öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMALARININ GÜNDEMDE OLMASI BEKLENİYOR!

          Öğretmen adaylarının beklediği atamalara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

          "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

        • 5

          Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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