Bakanlar kurulu toplanarak yeni düzenlemelere ilişkin kararlar alacak. Koronavirüs vaka sayılarının 30 bin seviyelerine yaklaşması ile gözler toplantıdan çıkacak yeni kararlara çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta mı? Gündemde neler olacak? İşte son durum

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir önceki Kabine toplantısı 27 Eylül'de gerçekleşmişti. Genellikle Bakanlar Kurulu'nun 2. hafta bir toplandığı düşünülürse yeni toplantının 11 Ekim Pazartesi toplanması bekleniyor.