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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı ve gündem maddeleri nelerdir?

        Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

        Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşmektedir. Hatırlanacağı gibi Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı'nın gündeminde; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:12
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        • 1

          Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanan son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok konu ele alındı. Peki, "Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündem maddeleri neler?" İşte detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi son olarak kabine 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı'nın tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI KONULARI

          Bakan Tekin öğretmen atamaları ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir." demesiyle tüm dikkatler Beştepe'den yapılacak açıklamaya yöneldi. Öğretmen atamalarının Kabine Toplantısı'nda ele alınması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atamalara yönelik açıklama yapması bekleniyor.

        • 4

          Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; 8. Yargı Paketi, Torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konuların oluşturması bekleniyor.

        • 5

          EN SON KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

          Son Kabine Toplantısı'nda ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere pek çok kritik konuları ele alındı. Aile ve Gençlik Fonu'nun 15 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki illerde hayata geçeceği açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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