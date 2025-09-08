Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI KONULARI 8 EYLÜL 2025: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı konuları 8 Eylül 2025: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı konuları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, komisyon çalışmaları, Suriye ve Gazze'deki son durum ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, masada hangi konular var? İşte, 8 Eylül 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:03
        • 1

          Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, iç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum gibi gündem başlıkları masada olacak. Toplantı kararları ve sonuçları için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklamalarında olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler? İşte, 8 Eylül 2025 Kabine Toplantısı konuları.

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Eylül 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 16.00'da başlayacak.

        • 3

          8 EYLÜL 2025 KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

          Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda istihbarat raporları incelenerek ele alınacak.

          İç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum masaya yatırılacak.

        • 4

          KOMİSYON ÇALIŞMALARI

          Meclis'te kurulan Terörsüz Türkiye komisyonunun çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin sağlıklı şekilde tamamlanması için mevzuat ihtiyacı olup olmadığı üzerinde durulacak.

        • 5

          SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

          Terörsüz bölge hedefinin bir ayağı olan Suriye’deki gelişmeler de masaya yatırılacak. 10 Mart’ta Şam hükümetiyle ortak mutabakata imza atan ancak Suriye yönetimine entegrasyonda ayak direyen SDG konusunda atılacak adımlar ele alınacak.

        • 6

          İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SOYKIRIMI

          İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı da kabinenin gündeminde olacak. Gazze'de insani kriz devam ederken diplomatik cephede de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gözler ay sonunda düzenlenecek birleşmiş milletler genel kuruluna çevrildi. Fransa, Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararı öncesinde diplomatik temaslardaki son durum da masaya yatırılacak.

