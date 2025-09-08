Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama, iç politikadaki gelişmeler ile Suriye ve Gazze'deki son durum gibi gündem başlıkları masada olacak. Toplantı kararları ve sonuçları için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklamalarında olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündem maddeleri neler? İşte, 8 Eylül 2025 Kabine Toplantısı konuları.