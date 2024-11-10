Kabine toplantısı konuları ve kararları 10 Kasım 2024 Pazar günü gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından birisi oldu. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Böylece ‘’Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?’’ sorusu yanıt buldu. Gündeme ilişkin önemli konuların istişare edildiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 10 Kasım Kabine gündeminde neler var?